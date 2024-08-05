鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.(TU-US)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為17.62元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.75元下修至0.73元，其中最高估值0.79元，最低估值0.69元，預估目標價為17.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.79(0.79)
|0.91
|1.06
|最低值
|0.69(0.69)
|0.7
|0.91
|平均值
|0.73(0.75)
|0.81
|0.97
|中位數
|0.73(0.75)
|0.83
|0.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|151.54億
|157.61億
|164.95億
|最低值
|145.98億
|150.27億
|158.44億
|平均值
|148.59億
|153.77億
|162.73億
|中位數
|148.36億
|152.80億
|163.77億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.09
|0.71
|0.98
|0.89
|0.43
|營業收入
|109.95億
|114.37億
|134.30億
|140.51億
|148.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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