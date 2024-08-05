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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.(TU-US)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為17.62元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.75元下修至0.73元，其中最高估值0.79元，最低估值0.69元，預估目標價為17.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.79(0.79)0.911.06
最低值0.69(0.69)0.70.91
平均值0.73(0.75)0.810.97
中位數0.73(0.75)0.830.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值151.54億157.61億164.95億
最低值145.98億150.27億158.44億
平均值148.59億153.77億162.73億
中位數148.36億152.80億163.77億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.090.710.980.890.43
營業收入109.95億114.37億134.30億140.51億148.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTU

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