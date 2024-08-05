英國3女童被殺 引發暴力延燒

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 09:43

法國在狂歡，英國在騷亂。

反正，剛過去的這個周末，英國的警察和軍隊都在加班，都努力在街頭維持治安，但在很多英國城市，廝打仍在繼續，街頭火光熊熊，一些酒店、清真寺和警察局都遭到洗劫。

這就是現在的英國。

英國《天空新聞》網站，大標題就是：騷亂。

10 多年來英國最嚴重的全國性騷亂。

最新事態，觸目驚心。

在羅瑟勒姆，大批抗議者和防暴警察仍在對峙，抗議者向警察投擲木棍和垃圾桶，一些少數族裔的住所遭到襲擊。

一位當地居民的話說：「看到羅瑟勒姆和全國各地針對難民和其他少數民族社區的暴力場面，真是可怕。」

「別搞錯了，這絕非偶然。這是多年分裂政治、妖魔化和非人性化的結果。」她說，「人們襲擊和縱火焚燒難民的酒店——他們逃離了酷刑等難以想像的暴力——的男人、女人和兒童——的畫面是一個鮮明而令人不寒而慄的提醒，仇恨的言論激發了仇恨行為。

在諾森比亞，一個警察局被洗劫一空，公民咨詢局的一間辦公室被點燃，英國警察逮捕了 14 個人。

在斯塔福德郡塔姆沃思，又一家收容難民的酒店遭到洗劫。

社交媒體上流傳的影片顯示，攻擊者砸碎酒店窗戶，朝酒店內投擲酒瓶、石頭和椅子，最後，放火焚燒了酒店，警察雖然努力阻止，但根本無濟於事……

就在這個周末，在英格蘭、蘇格蘭和北愛爾蘭各地，包括倫敦、利物浦、哈特爾普爾、布里斯托爾、貝爾法斯特等在內很多城市，抗議活動最後都演變成騷亂和與警察的大規模衝突。

英國怎麼了？

導火索，就是一起惡性凶殺事件。

7 月 29 日，在英格蘭西北部紹斯波特鎮，三個可憐的英國小女孩，在一堂暑期舞蹈和瑜伽課上，被突然闖入的歹徒拿刀捅死。

凶手是一名 17 歲的男子，警方沒有透露姓名，但有消息宣稱，他是一位尋求庇護的外來移民（警方後來稱他實際出生在英國）。

惡性凶殺事件，加劇了英國人的焦慮，更刺激起極右翼分子的憤慨。

按英國警方的說法，過去幾天的全國性抗議，主導者就是這些極右翼分子，他們煽動民眾與警察對抗，甚至對一些移民設施和清真寺下手。

甚至在英國首相官邸外，一些抗議者也與警察發生激烈衝突，抗議者對警察高喊，「你們不再是英國人了」，並發表宗教仇視言論。

面對愈演愈烈的騷亂，英國首相施凱爾也不得不緊急站出來，強烈譴責暴力行為，並稱抗議者「利用」了社區的悲痛情緒。