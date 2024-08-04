中國力推綠色低碳轉型結合新質生產力政策 資誠：建議台商提早布局

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-04 11:44

中國大陸致力於 2060 年前實現碳中和的「雙碳」目標，在 2024 年 1 月自願性的減排交易市場正式啓動後，形成最高已達 100 人民幣 / 噸的碳市場機制。資誠表示，今年 2 月中國政府針對綠色低碳轉型産業出台獎勵政策，建議台商企業提早布局，把握減碳商機。

今年 4 月，大陸碳排放權交易市場收盤價首次突破，達到最高每噸人民幣 100 元的新高價，再加上全球綠色供應鏈的因應需求，逐步帶動企業綠色低碳轉型發展，結合大陸新質生産力的政策，台商可在全球覆蓋溫室氣體排放量最大的大陸市場發展可能的機會。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄指出，大陸國家發展改革委等部門在今年 2 月聯合發布《綠色低碳轉型産業指導目錄（2024 年版）》，提供企業在綠色低碳轉型發展過程的可能方向。該目錄列示的產業，將作為大陸各地區政府日後推出有關綠色低碳産業政策時，對生産、流通、消費等各環節給予政策鼓勵支持的基礎，值得台商企業提早布局多加把握。

此外，對於綠色供應鏈的具體措施上常見設備的舊換新，林瑩甄指出，大陸亦出台相關稅務優惠，對於符合規定的節能節水、環境保護和安全生産專用設備數字化、智能化在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日改造，在不超過該專用設備購置時原計稅基礎 50% 的部分，可按照 10% 比例抵免企業當年應納稅額。