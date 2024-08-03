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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MGIC 投資(MTG-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 06:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對MGIC 投資(MTG-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.7元，其中最高估值2.83元，最低估值2.57元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.83(2.76)2.873.09
最低值2.57(2.55)2.522.75
平均值2.69(2.66)2.722.88
中位數2.7(2.64)2.72.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值12.16億12.80億12.80億
最低值11.95億12.23億12.56億
平均值12.08億12.55億12.69億
中位數12.12億12.55億12.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.851.291.852.792.49
營業收入12.14億11.99億11.86億11.73億11.55億

詳細資訊請看美股內頁：
MGIC 投資(MTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTG

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