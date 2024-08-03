鉅亨速報 - Factset 最新調查：MGIC 投資(MTG-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對MGIC 投資(MTG-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.7元，其中最高估值2.83元，最低估值2.57元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.83(2.76)
|2.87
|3.09
|最低值
|2.57(2.55)
|2.52
|2.75
|平均值
|2.69(2.66)
|2.72
|2.88
|中位數
|2.7(2.64)
|2.7
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12.16億
|12.80億
|12.80億
|最低值
|11.95億
|12.23億
|12.56億
|平均值
|12.08億
|12.55億
|12.69億
|中位數
|12.12億
|12.55億
|12.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.85
|1.29
|1.85
|2.79
|2.49
|營業收入
|12.14億
|11.99億
|11.86億
|11.73億
|11.55億
詳細資訊請看美股內頁：
MGIC 投資(MTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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