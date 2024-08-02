鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司(GKOS-US)EPS預估上修至-2.16元，預估目標價為133.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.2元上修至-2.16元，其中最高估值-1.69元，最低估值-2.38元，預估目標價為133.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.69(-1.93)
|-0.95
|0.51
|1.6
|最低值
|-2.38(-2.45)
|-2.01
|-1.48
|0.23
|平均值
|-2.12(-2.21)
|-1.38
|-0.43
|0.92
|中位數
|-2.16(-2.2)
|-1.35
|-0.42
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.76億
|4.99億
|6.69億
|7.65億
|最低值
|3.62億
|4.14億
|4.69億
|6.23億
|平均值
|3.72億
|4.61億
|5.81億
|6.94億
|中位數
|3.73億
|4.61億
|5.87億
|6.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-2.70
|-1.07
|-2.09
|-2.78
|營業收入
|2.37億
|2.25億
|2.94億
|2.83億
|3.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Glaukos公司(GKOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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