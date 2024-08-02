search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司(GKOS-US)EPS預估上修至-2.16元，預估目標價為133.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 02:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.2元上修至-2.16元，其中最高估值-1.69元，最低估值-2.38元，預估目標價為133.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.69(-1.93)-0.950.511.6
最低值-2.38(-2.45)-2.01-1.480.23
平均值-2.12(-2.21)-1.38-0.430.92
中位數-2.16(-2.2)-1.35-0.420.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.76億4.99億6.69億7.65億
最低值3.62億4.14億4.69億6.23億
平均值3.72億4.61億5.81億6.94億
中位數3.73億4.61億5.87億6.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-2.70-1.07-2.09-2.78
營業收入2.37億2.25億2.94億2.83億3.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Glaukos公司(GKOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGKOS

相關行情

台股首頁我要存股
Glaukos公司114.83-2.00%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty