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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大跌9.7%，報114.09美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:00

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間01日21:42股價下跌12.26美元，報114.09美元，跌幅9.7%，成交量200,839（股），盤中最高價120.41美元、最低價113.50美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.57%
  • 近 1 月：-11.14%
  • 近 3 月：+22.05%
  • 近 6 月：-2.85%
  • 今年以來：-2.58%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc113.805-9.93%

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