盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲6.03%，報25.49美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:00
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間01日21:43股價上漲1.45美元，報25.49美元，漲幅6.03%，成交量509,479（股），盤中最高價26.23美元、最低價25.30美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.67%
- 近 1 月：-14.87%
- 近 3 月：-19.03%
- 近 6 月：-7.32%
- 今年以來：-20.58%
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