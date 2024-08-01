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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲6.03%，報25.49美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:00

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間01日21:43股價上漲1.45美元，報25.49美元，漲幅6.03%，成交量509,479（股），盤中最高價26.23美元、最低價25.30美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.67%
  • 近 1 月：-14.87%
  • 近 3 月：-19.03%
  • 近 6 月：-7.32%
  • 今年以來：-20.58%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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道瓊指數40371.22-1.15%
NASDAQ17414.734-1.05%
費城半導體5015.053-4.17%
Allegro Microsystems Inc.24.763.00%

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