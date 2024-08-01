鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)EPS預估下修至6.81元，預估目標價為143.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元下修至6.81元，其中最高估值7.17元，最低估值6.6元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.17(7.17)
|7.87
|12.31
|14.49
|最低值
|6.6(6.81)
|6.75
|7.05
|7.3
|平均值
|6.88(7.07)
|7.42
|8.54
|9.84
|中位數
|6.81(7.1)
|7.53
|7.99
|9.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.22億
|18.18億
|25.33億
|33.68億
|最低值
|15.11億
|14.64億
|15.65億
|16.76億
|平均值
|15.17億
|16.49億
|19.05億
|22.23億
|中位數
|15.17億
|16.54億
|18.29億
|19.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.79
|-0.25
|-1.06
|0.40
|4.65
|營業收入
|3.47億
|3.39億
|4.25億
|9.35億
|12.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為202.94元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為109.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估上修至2.77元，預估目標價為56.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.76元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇