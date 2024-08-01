search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)EPS預估下修至6.81元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元下修至6.81元，其中最高估值7.17元，最低估值6.6元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.17(7.17)7.8712.3114.49
最低值6.6(6.81)6.757.057.3
平均值6.88(7.07)7.428.549.84
中位數6.81(7.1)7.537.999.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.22億18.18億25.33億33.68億
最低值15.11億14.64億15.65億16.76億
平均值15.17億16.49億19.05億22.23億
中位數15.17億16.54億18.29億19.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.79-0.25-1.060.404.65
營業收入3.47億3.39億4.25億9.35億12.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNTH

相關行情

台股首頁我要存股
Lantheus Holdings Inc104.83-4.50%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty