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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bausch + Lomb CorpBLCO-US的目標價調升至20元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bausch + Lomb Corp(BLCO-US)提出目標價估值：中位數由19元上修至20元，調升幅度5.26%。其中最高估值25元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Bausch + Lomb Corp評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Bausch + Lomb Corp今(1日)收盤價為17.065元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股BLCO市場預估目標價

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Bausch + Lomb Corp17.0651.16%

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