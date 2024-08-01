鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bausch + Lomb CorpBLCO-US的目標價調升至19元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bausch + Lomb Corp(BLCO-US)提出目標價估值：中位數由18元上修至19元，調升幅度5.56%。其中最高估值25元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Bausch + Lomb Corp評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Bausch + Lomb Corp今(1日)收盤價為17.065元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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