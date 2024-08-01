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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃特斯(WAT-US)EPS預估下修至11.6元，預估目標價為333.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對沃特斯(WAT-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.79元下修至11.6元，其中最高估值11.85元，最低估值11.55元，預估目標價為333.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.85(11.91)13.2314.5215.5
最低值11.55(11.64)12.3513.6714.9
平均值11.64(11.78)12.7514.0115.17
中位數11.6(11.79)12.7413.9115.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.68億31.51億33.38億34.61億
最低值28.99億30.31億31.97億34.00億
平均值29.24億30.92億32.75億34.39億
中位數29.14億31.03億32.79億34.55億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.698.3611.1711.7310.84
營業收入24.07億23.65億27.86億29.72億29.56億

詳細資訊請看美股內頁：
沃特斯(WAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWAT

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