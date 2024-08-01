鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃特斯(WAT-US)EPS預估下修至11.6元，預估目標價為333.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對沃特斯(WAT-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.79元下修至11.6元，其中最高估值11.85元，最低估值11.55元，預估目標價為333.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.85(11.91)
|13.23
|14.52
|15.5
|最低值
|11.55(11.64)
|12.35
|13.67
|14.9
|平均值
|11.64(11.78)
|12.75
|14.01
|15.17
|中位數
|11.6(11.79)
|12.74
|13.91
|15.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.68億
|31.51億
|33.38億
|34.61億
|最低值
|28.99億
|30.31億
|31.97億
|34.00億
|平均值
|29.24億
|30.92億
|32.75億
|34.39億
|中位數
|29.14億
|31.03億
|32.79億
|34.55億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.69
|8.36
|11.17
|11.73
|10.84
|營業收入
|24.07億
|23.65億
|27.86億
|29.72億
|29.56億
詳細資訊請看美股內頁：
沃特斯(WAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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