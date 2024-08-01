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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃特斯WAT-US的目標價調升至333.5元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對沃特斯(WAT-US)提出目標價估值：中位數由321.6元上修至333.5元，調升幅度3.7%。其中最高估值363元，最低估值300元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予沃特斯評價：積極樂觀0位、保持中立19位、保守悲觀2位。

沃特斯今(1日)收盤價為335.75元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股WAT市場預估目標價

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