鉅亨速報 - Factset 最新調查：豪士科(OSK-US)EPS預估上修至11.74元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對豪士科(OSK-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.29元上修至11.74元，其中最高估值11.86元，最低估值10.25元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.86(11.83)
|12.79
|14.03
|11.7
|最低值
|10.25(10.25)
|10.3
|11.84
|0
|平均值
|11.5(11.27)
|11.8
|12.8
|5.85
|中位數
|11.74(11.29)
|11.9
|12.7
|5.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|108.04億
|113.27億
|116.69億
|120.74億
|最低值
|101.31億
|98.14億
|103.12億
|120.74億
|平均值
|106.49億
|107.14億
|111.96億
|120.74億
|中位數
|106.91億
|108.42億
|113.73億
|120.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.21
|4.72
|6.83
|2.63
|9.08
|營業收入
|83.82億
|68.57億
|77.37億
|82.82億
|96.48億
詳細資訊請看美股內頁：
豪士科(OSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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