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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豪士科(OSK-US)EPS預估上修至11.74元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對豪士科(OSK-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.29元上修至11.74元，其中最高估值11.86元，最低估值10.25元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.86(11.83)12.7914.0311.7
最低值10.25(10.25)10.311.840
平均值11.5(11.27)11.812.85.85
中位數11.74(11.29)11.912.75.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值108.04億113.27億116.69億120.74億
最低值101.31億98.14億103.12億120.74億
平均值106.49億107.14億111.96億120.74億
中位數106.91億108.42億113.73億120.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.214.726.832.639.08
營業收入83.82億68.57億77.37億82.82億96.48億

詳細資訊請看美股內頁：
豪士科(OSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOSK

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