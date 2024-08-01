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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調升至1500元，幅度約5.78%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Fair Isaac公司(FICO-US)提出目標價估值：中位數由1418元上修至1500元，調升幅度5.78%。其中最高估值1850元，最低估值845元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Fair Isaac公司評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀4位。

Fair Isaac公司今(1日)收盤價為1598.09元。近5日股價上漲5.78%，標普指數上漲1.75%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股FICO市場預估目標價

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