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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CGI Inc - Class AGIB-US的目標價調升至121.61元，幅度約3.51%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對CGI Inc - Class A(GIB-US)提出目標價估值：中位數由117.48元上修至121.61元，調升幅度3.51%。其中最高估值133.92元，最低估值92.78元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予CGI Inc - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀2位。

CGI Inc - Class A今(1日)收盤價為114.13元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股GIB市場預估目標價

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CGI Inc - Class A114.134.98%

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