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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class AULS-US的目標價調升至53.5元，幅度約9.18%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)提出目標價估值：中位數由49元上修至53.5元，調升幅度9.18%。其中最高估值60元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予UL Solutions Inc. Class A評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

UL Solutions Inc. Class A今(1日)收盤價為50.53元。近5日股價上漲9.18%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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UL Solutions Inc. Class A50.5310.11%

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