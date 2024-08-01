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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Silgan Holdings Inc.SLGN-US的目標價調升至55.5元，幅度約3.74%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Silgan Holdings Inc.(SLGN-US)提出目標價估值：中位數由53.5元上修至55.5元，調升幅度3.74%。其中最高估值62元，最低估值46元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Silgan Holdings Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀2位。

Silgan Holdings Inc.今(1日)收盤價為51.51元。近5日股價上漲3.74%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SLGN市場預估目標價

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