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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高特利集團MO-US的目標價調升至50元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對高特利集團(MO-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至50元，調升幅度4.17%。其中最高估值73元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予高特利集團評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀3位。

高特利集團今(1日)收盤價為49.02元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股MO市場預估目標價

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