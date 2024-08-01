1月來最快！半導體出口暴漲逾五成 韓7月出口年增13.9% 連14月順差

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-01 08:43

亞洲第四大經濟體南韓今 (1) 日公布最新貿易數據，受惠於半導體出口表現強勁，7 月出口成長創今年 1 月來最快紀錄，但未達市場預期。

南韓 7 月出口金額年增 13.9% 至 574.9 億美元，為歷年同期第二高表現，但此增幅低於接受《路透社》調查經濟學家平均預期的 18.4% 增幅。

南韓 7 月進口金額則一改 6 月下滑 7.5% 表現，成長 10.5% 至 538.8 億美元。這是自 2022 年 9 月以來的最快增幅，但不如經濟學家預期的 13.4% 增幅。

最大出口產品半導體出口額則年增 50.4% 至 112 億美元，雖然低於 6 月創下的 134.2 億美元歷史新高，但仍是 7 月有史以來的最高水準。

因此，南韓 7 月貿易順差為 36.2 億美元，較 6 月順差 79.9 億美元縮小，自去年 6 月以來連 14 個月貿易順差。