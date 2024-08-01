哈瑪斯領導人被擊斃 伊朗最高領袖傳下令「直接攻擊」以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-01 08:39

巴勒斯坦極端組織哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）周三（31 日）在伊朗遭以色列擊斃身亡，震驚國際社會，消息人士透露，伊朗最高領袖哈米尼已下令對以色列發動直接攻擊。

據《紐約時報》報導，三名伊朗官員表示，哈米尼周三上午在伊朗最高國家安全委員會緊急會議上下達這項命令。他稍早也在社交平台 X 上聲稱，伊朗有責任為哈尼雅討回公道。

這三名知情伊朗官員中，有兩人是伊朗伊斯蘭革命衛隊成員。

伊朗官員說，軍事指揮官考慮使用無人機和飛彈聯合攻擊特拉維夫和海法附近的軍事目標，伊朗會注意避免造成平民傷亡。

他們還表示，軍事指揮官正在考慮的一個方案，是伊朗與代理人聯手，發動襲擊，以取得最大戰果。

知情伊朗官員透露，哈米尼告訴伊朗伊斯蘭革命衛隊和伊朗伊斯蘭共和國軍隊的指揮官，一旦戰爭擴大，以色列或美國可能會襲擊伊朗，因此，伊朗必須做好攻擊與禦敵準備。