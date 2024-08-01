製造業景氣明顯下降 中國7月財新PMI意外低於榮枯線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-01 10:21

最新數據顯示，中國 7 月財新製造業採購經理指數（PMI）為 49.8，較 6 月下降 2 個百分點，是 2023 年 11 月以來首次低於榮枯線，景氣明顯回落。

中國國家統計局周三（31 日）公布的數據也顯示，7 月製造業 PMI 為 49.4，較上月降 0.1 個百分點，連續第三個月低於榮枯分水嶺，也不如經濟學家原估的 51.5。

製造業 PMI 分項數據顯示，新訂單減少，導致採購量指數自 2023 年 10 月以來首次位於榮枯線下方，企業不願意增加生產資料庫存，原材料庫存指數今年來首次低於榮枯線。

制造業企業家樂觀情緒略有回升。7 月生產經營預期指數從 6 月低點回升，但數據仍低於長期均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月製造業供給略有擴張，內需下降，外需穩定，採購量下降，原材料庫存減少，就業收縮程度趨穩，製造業企業樂觀情緒略有回升。