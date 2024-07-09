富邦金6月暴賺216億元 上半年獲利超越去年全年 EPS逼近6元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 17:13

富邦金 (2881-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 6 月自結獲利，單月稅後純益 216.3 億元，月增 35%、年增 25%，創下歷年同期新高；累計上半年稅後大賺 810.6 億元，年增 88.86%，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期次高，每股稅後純益 (EPS) 為 5.95 元。主要獲利成長動能來自富邦人壽，除了股票基金伺機實現資本利得外，6 月也有部分現金股息入帳。

主要子公司富邦人壽 6 月稅後純益為 137.1 億元，創歷年同期新高，累計上半年稅後純益 515.8 億元，寫下歷年前 6 月第三高紀錄。單 6 月及累計前 6 月獲利較去年同期分別成長 10% 及 97%。本月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。富邦人壽表示，將持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

股市方面，6 月台股維持高點，富壽伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。債市方面，反映美國通膨與消費動能放緩，6 月公債利率回落後震盪整理，今年已利用利率反彈機會，增加債券部位，以提高經常性收益為目標。匯市方面，6 月美元兌台幣小幅升值約 0.09%，因此，本月匯率變動對損益影響大致持平，下半年將關注美國大選發展，與人民幣走勢對匯率市場之影響。

富邦人壽個體累計前 6 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 556 億元，年增 16%，預估排名業界第一，總保費收入 (Total Premium) 達 1749 億元，年增 11%，預估排名業界第二；單 6 月初年度保費 90 億元，年增 1%，成長動能主要來自傳統型商品，另總保費收入 293 億元，預估排名業界第一。

富邦人壽商品策略積極提高分期繳佔比及強化保障型商品推動，累計前 6 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 259 億元，較去年同期成長 35%，累計前 6 月個人健康及傷害險亦較去年同期成長 45%，推動成果優異。6 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 6 月稅後純益 29.7 億元，累計前 6 月稅後純益 162.2 億元，年增 24%，續創 6 月及累計前 6 月稅後純益歷年新高紀錄，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長 12% 及 46%，帶動營收較同期成長 19%。

北富銀各項業務動能穩定成長，存放款餘額較同期成長 9% 及 12%，財富管理各項商品銷量提升，財管收益較同期成長 41%，信用卡有效卡數穩定增加，簽帳金額年成長超過 4 成。截至 6 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1141%，維持良好資產品質。

富邦產險 6 月稅後純益 3 億元，累計稅後純益 24.4 億元，相較去年同期受防疫險虧損影響，今年獲利大幅改善。公司持續強化風險管控及優化業務結構，保險本業收入仍維持穩健。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，6 月整體簽單保費 59.7 億元，較去年同期成長 6%，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費成長 110%，表現最為亮眼。

富邦產險攜手台灣大哥大推出網路投保創新服務，6 月 12 日正式獲金管會核准開辦，為業界首例與電信公司開辦創新保險服務，公司持續發展異業合作，建構多元服務生態圈。累計前 6 月簽單保費收入 340.2 億元，年成長 12%，簽單市佔率 24.6%，續居市場龍頭。