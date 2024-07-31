翻身靠這招 → 汰弱「擇強」這樣做，逆轉勝將指日可待!!

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 19:00

台北股市在 7 月上旬創高 24416 後，隨即整理幾天後即快速修正，後續的過程，相信大部份一頭熱的股民都參與到了，若沒有及時抽身脫離股海，抱下來的心理壓力肯定不好受。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，今日週三是週選結算，也是 7 月最後一個交易日收月線的日子，就如你我看到的一樣，以技術型態來說就是一根帶量的避雷針，但技術面本來就是做給技術派看的。由市場氛圍與股市熱度，從第一線的券商營業廳，也就是號子來感受，目前熱度仍然很高，可法人卻不太領情，形成多空角力戰，論認真來說，行情要 V 轉向上，難度實在很高，因為就位置與實際資金動向，就處在恐佈的平衡裡，多空誰也不願意退讓，這時候就是盤整格局了。

若你也懂股市，搭一下消息面來看，本週大事有聯準會利率決策會議、非農就業指數，還有大型科技股財報等，市場都在等待，這不就符合目前盤整的格局!! 這樣你會看了吧!! 而盤整的時候，一般人會做汰弱留強，鄭瑞宗分析師要你們做的則是汰弱擇強!!

要做到汰弱擇強的第一步，就是要先看懂產業面，當然這也是鄭瑞宗分析師的拿手絕活，因為若是從技術面出發，最後也會因技術面有轉弱現象，例如這個月線避雷針，就會把先前的判定給推翻，然而股市好玩的地方，不就是沒有絕對的嗎?!! 若單純技術面可以發家致富，這世上就不會有輸家了。而除了要先看懂產業外，還要搭一下籌碼與技術，你才會較明白市場主力目前在想什麼，能只從單一面相著手，是可以賺到錢沒有錯，但變成運氣成分佔另一半。

這波修正過程不管好股壞股通通跟著一起拉回來，但隨著半年報、季報與接下來的月報，都會看出誰真誰假，以鄭瑞宗老師持續留意的產業來說，投資人可以從這幾個產業去著手。首先，(2330-TW) 台積電法說表示第三季維持成長，並略為上調資本支出的下限，支撐了設備股出貨展望。而台積電能維持成長，主要動能為輝達 AI 相關晶片，而 (2449-TW) 京元電為 GB200 晶片獨家測試廠，將同步受惠。

這波修正前後，在持續下跌的過程，投信陸續買超已達三萬張，且股價回到季線附近的同時，隨輝達訂單 7 月開始貢獻，8 月要進大量新機台，9 月起營收將大爆發，這邊是這一波很好的著手位置。另外兩家 GB200 獨家供應商 (3665-TW) 貿聯、(6449-TW) 鈺邦股價也都相對盤勢抗跌，GB200 系列，這波修正有機會在這邊就止住，目前就等個走勢慣性改變即能更加確認。

在來，IP 股這幾天受到 (3443-TW) 創意的連續跌停，股價都被打下來，創意因去年基期高，在法說會失靈下拖累同業，跟著跌下來的 (6462-TW) 神盾、(8054-TW) 安國基期反而不高。轉型 IP 下半年才要開始發酵。神盾中止與日本 IP 公司的換股計畫，有新的 IP 投資案進行中，並且與安國一起拿下的美系 AI 加速器新案子，安國為此已公告要花四千萬美金買安謀 (ARM) 的 IP 授權，可見得這案子有多大，若不是創意連續跌停的拖累，神盾、安國本就是強勢向上的格局，這幾天明顯是被錯殺。可我們反著想，這種非自身因素的利空導致的急跌，往往都是絕佳買點。

另外還有連接器廠 (3689-TW) 湧德、(8147-TW) 正凌，七月都有新產品出貨，正要進入旺季，營收看旺的還有威強電、訊芯，聯鈞、廣運、其陽，其中 (6125-TW) 廣運 7 月營收則看好會大增，並將成為 GB200 發燙問題之下的轉單受惠股，這些好股票都已到了相對好著手的價位，並非要你追高去買，趁這幾天盤勢氛圍不好，股價跟著被帶下來的好時機，這邊只要不再出現其他國際利空，當盤勢整個止穩確認，行情發展很快就又跟著回到主線劇情。

人類第四次工業革命中心起點就在台灣，而多頭格局本就不會是一路漲不修正的，修正過程都在考驗回檔的壓力，適時的採取基本、技術、籌碼與展望搭配下的強勢股拉回找買點方式，就可以找出很好的優質系且被錯殺的好股。鄭瑞宗分析師已佈局最新的「優質精品股 XXXX」，這裡真的是一個撿便宜的機會，趁發動前也希望你能同步跟上，想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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