search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股(AXS-US)EPS預估上修至10.29元，預估目標價為81.50元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Axis資本控股(AXS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.05元上修至10.29元，其中最高估值10.85元，最低估值9.5元，預估目標價為81.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.85(10.43)11.512.5
最低值9.5(9.5)1010.65
平均值10.27(10.03)10.8811.77
中位數10.29(10.05)11.0512.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值61.10億67.67億72.96億
最低值56.11億59.18億62.05億
平均值59.53億64.04億67.51億
中位數60.45億64.65億67.51億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.37-1.796.952.274.06
營業收入51.22億48.80億52.37億52.56億56.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Axis資本控股(AXS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXS

相關行情

台股首頁我要存股
Axis資本控股74.470.99%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty