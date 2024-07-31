鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股(AXS-US)EPS預估上修至10.29元，預估目標價為81.50元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Axis資本控股(AXS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.05元上修至10.29元，其中最高估值10.85元，最低估值9.5元，預估目標價為81.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.85(10.43)
|11.5
|12.5
|最低值
|9.5(9.5)
|10
|10.65
|平均值
|10.27(10.03)
|10.88
|11.77
|中位數
|10.29(10.05)
|11.05
|12.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|61.10億
|67.67億
|72.96億
|最低值
|56.11億
|59.18億
|62.05億
|平均值
|59.53億
|64.04億
|67.51億
|中位數
|60.45億
|64.65億
|67.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.37
|-1.79
|6.95
|2.27
|4.06
|營業收入
|51.22億
|48.80億
|52.37億
|52.56億
|56.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Axis資本控股(AXS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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