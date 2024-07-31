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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Capital Corp(ARCC-US)EPS預估上修至2.37元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ares Capital Corp(ARCC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.37元，其中最高估值2.46元，最低估值2.26元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.46(2.42)2.342.13
最低值2.26(2.19)2.132
平均值2.36(2.33)2.222.07
中位數2.37(2.33)2.212.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值30.74億33.03億30.97億
最低值28.26億27.67億30.97億
平均值29.62億30.03億30.97億
中位數29.76億29.82億30.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.861.143.511.212.68
營業收入14.02億13.48億20.91億21.82億24.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Ares Capital Corp(ARCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARCC

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