鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Capital Corp(ARCC-US)EPS預估上修至2.37元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ares Capital Corp(ARCC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.37元，其中最高估值2.46元，最低估值2.26元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.46(2.42)
|2.34
|2.13
|最低值
|2.26(2.19)
|2.13
|2
|平均值
|2.36(2.33)
|2.22
|2.07
|中位數
|2.37(2.33)
|2.21
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30.74億
|33.03億
|30.97億
|最低值
|28.26億
|27.67億
|30.97億
|平均值
|29.62億
|30.03億
|30.97億
|中位數
|29.76億
|29.82億
|30.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.86
|1.14
|3.51
|1.21
|2.68
|營業收入
|14.02億
|13.48億
|20.91億
|21.82億
|24.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Ares Capital Corp(ARCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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