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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體SWKS-US的目標價調升至115元，幅度約5.99%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)提出目標價估值：中位數由108.5元上修至115元，調升幅度5.99%。其中最高估值140元，最低估值83元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予思佳訊半導體評價：積極樂觀7位、保持中立20位、保守悲觀2位。

思佳訊半導體今(31日)收盤價為117.69元。近5日股價上漲5.99%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SWKS市場預估目標價

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