鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至10.02元，預估目標價為186元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.22元下修至10.02元，其中最高估值12.24元，最低估值9.27元，預估目標價為186元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.24(12.31)
|15.43
|20.11
|最低值
|9.27(9.27)
|10.18
|12
|平均值
|10.35(10.64)
|12.05
|16.44
|中位數
|10.02(10.22)
|11.23
|17.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|87,480,000
|107,959,000
|107,091,000
|最低值
|78,470,000
|85,162,730
|93,681,560
|平均值
|80,681,740
|90,803,800
|98,408,650
|中位數
|80,065,000
|88,084,840
|94,453,400
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.72
|11.6
|11.54
|8.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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