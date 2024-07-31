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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至10.02元，預估目標價為186元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.22元下修至10.02元，其中最高估值12.24元，最低估值9.27元，預估目標價為186元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.24(12.31)15.4320.11
最低值9.27(9.27)10.1812
平均值10.35(10.64)12.0516.44
中位數10.02(10.22)11.2317.2

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值87,480,000107,959,000107,091,000
最低值78,470,00085,162,73093,681,560
平均值80,681,74090,803,80098,408,650
中位數80,065,00088,084,84094,453,400

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.7211.611.548.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,440,94583,926,73583,793,57276,180,649

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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