〈陸港盤後〉市場不甩中國製造業PMI利空 滬指重返2,900點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-31 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（31 日）收盤同步大漲，滬指收復 2,900 點關卡，投資人並未理會中國 7 月製造業採購經理人（PMI）連續第三個月陷入萎縮的利空。

滬指周三收盤勁漲 2.06% 報 2,938.75 點，深證成指驟漲 3.37% 報 8,754.09 點，創業板指勁揚 3.51% 報 1,688.14 點。兩市成交額合計人民幣 9,033 億元。

醫藥、半導體、保險、煤炭、有色、釀酒、汽車等類股均走高，大市值銀行股逆勢走低。

香港恒生指數周三收盤大漲 2.01%，報 17,344.6 點，恒生科技指數勁揚 3.01%，報 3,516.87 點。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，7 月製造業 PMI 為 49.4，較 6 月下降 0.1 個百分點，符合經濟學家預期。

7 月非製造業商務活動指數為 50.2，較上月下降 0.3 個百分點。綜合 PMI 產出指數為 50.2，較上月下滑 0.3 個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7 月份，傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素影響企業生產經營，製造業景氣略有回落。

高盛集團和美國銀行的經濟學家預料，中國製造業景氣會持續低迷，部分原因是不利天氣拖累建築業。高盛也指出，7 月大宗商品價格和鋼鐵產量下降，顯示製造業疲弱。

大華銀行經濟學家 Woei Chen Ho 說，最新 PMI 顯示中國經濟成長動能欲振乏力，國內消費疲弱，出口也面臨逆風。