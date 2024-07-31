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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane CoCR-US的目標價調升至168元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至168元，調升幅度5%。其中最高估值178元，最低估值152元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Crane Co評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Crane Co今(31日)收盤價為151.42元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CR市場預估目標價

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Crane Co151.42-4.84%

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