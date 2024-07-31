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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福斯公司(FLS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元上修至2.7元，其中最高估值2.75元，最低估值2.6元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.75(2.75)3.253.723.72
最低值2.6(2.6)2.953.253.72
平均值2.7(2.65)3.123.483.72
中位數2.7(2.65)3.13.473.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值46.12億48.89億50.69億51.44億
最低值45.04億45.25億46.39億51.44億
平均值45.77億47.80億49.54億51.44億
中位數45.80億47.85億50.01億51.44億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.930.890.961.441.42
營業收入39.45億37.28億35.41億36.15億43.21億

詳細資訊請看美股內頁：
福斯公司(FLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLS

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