鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福斯公司(FLS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元上修至2.7元，其中最高估值2.75元，最低估值2.6元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.75(2.75)
|3.25
|3.72
|3.72
|最低值
|2.6(2.6)
|2.95
|3.25
|3.72
|平均值
|2.7(2.65)
|3.12
|3.48
|3.72
|中位數
|2.7(2.65)
|3.1
|3.47
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|46.12億
|48.89億
|50.69億
|51.44億
|最低值
|45.04億
|45.25億
|46.39億
|51.44億
|平均值
|45.77億
|47.80億
|49.54億
|51.44億
|中位數
|45.80億
|47.85億
|50.01億
|51.44億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.93
|0.89
|0.96
|1.44
|1.42
|營業收入
|39.45億
|37.28億
|35.41億
|36.15億
|43.21億
詳細資訊請看美股內頁：
福斯公司(FLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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