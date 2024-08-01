終於擁抱比特幣！俄允許企業國際貿易使用加密貨幣 加快支付兼避制裁

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 09:43

為規避入侵烏克蘭後面臨的西方制裁，俄羅斯國會週二 (7 月 30 日) 立法允許企業在國際貿易中使用加密貨幣，但保留了境內加密貨幣支付的禁令。新法將在 9 月生效，以解決國際支付延遲問題，尤其是與中國、印度和阿拉伯聯合大公國等主要貿易夥伴的支付延遲問題。

俄羅斯國會這一決定旨在緩解制裁帶來的經濟挑戰，確保國際貿易更加順暢。俄羅斯下院議長 Anatoly Aksakov 表示，透過這項立法，俄羅斯在金融領域做出了歷史性決定。

俄羅斯央行總裁 Elvira Nabiullina 也表示，首批加密貨幣交易將於今年底前進行，央行將為這些支付建立一個「實驗性」基礎設施，陸續將公布更多細節。Nabiullina 指出，付款延遲導致俄羅斯今第二季進口下降 8%。

Nabiullina 表示，西方二級制裁的風險增加，使得進口商品的付款變得困難，而且涉及多種商品。儘管努力轉向貿易夥伴的貨幣並開發替代的金磚國家支付系統，但許多交易仍仰賴透過 SWIFT 系統的美元和歐元，有遭受二次制裁的風險。

Nabiullina 指出，這些制裁造成進口支付變得複雜，延長了供應鏈並增加成本。

加密貨幣市場研究公司 Quantum Economics 執行長 Mati Greenspan 表示，俄羅斯對加密貨幣的熱情是有道理的，因為比特幣交易不能受到任何機構或銀行的審查或阻止。

不但如此，俄羅斯下院還通過一項與加密貨幣相關的法律。該法律將於今年 11 月起在俄羅斯全面合法化加密貨幣挖礦。

《俄新社》報導，在數位發展部註冊的法人和個體工商戶可從事挖礦，未註冊的法人和個體工商戶只能在不超過能耗限制的情況下操作挖礦設備。

俄羅斯政府將制定採礦基礎設施營運商的活動範圍，包括採礦池參與者在內的其他要求，將由政府與俄羅斯銀行協商批准。