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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為104.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.15元上修至4.27元，其中最高估值4.99元，最低估值3.63元，預估目標價為104.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.99(4.99)6.726.82
最低值3.63(3.63)4.22.83
平均值4.24(4.12)5.415.45
中位數4.27(4.15)5.395.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值46,769,00055,454,84058,182,000
最低值42,730,00047,785,00051,230,830
平均值44,701,60051,384,98054,607,870
中位數44,551,00051,101,78054,078,040

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.59.327.213.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		38,272,57051,694,31043,951,08733,131,202

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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