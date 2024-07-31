鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為104.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.15元上修至4.27元，其中最高估值4.99元，最低估值3.63元，預估目標價為104.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.99(4.99)
|6.72
|6.82
|最低值
|3.63(3.63)
|4.2
|2.83
|平均值
|4.24(4.12)
|5.41
|5.45
|中位數
|4.27(4.15)
|5.39
|5.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|46,769,000
|55,454,840
|58,182,000
|最低值
|42,730,000
|47,785,000
|51,230,830
|平均值
|44,701,600
|51,384,980
|54,607,870
|中位數
|44,551,000
|51,101,780
|54,078,040
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.5
|9.32
|7.21
|3.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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