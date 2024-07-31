鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至104.5元，幅度約4.5%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對世界(5347-TW)提出目標價估值：中位數由100元上修至104.5元，調升幅度4.5%。其中最高估值150元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予世界(5347-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立14位、保守悲觀3位。
世界(5347-TW)今(30日)收盤價為120元。近5日股價上漲3.9%，相關半導體類指數近5日下跌3.11%，櫃買市場加權指數下跌1.57%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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