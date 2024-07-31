川普造勢大會遇刺 美國特勤局：槍聲響起後才驚覺大事不妙

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-31 09:30

美國特勤局代理局長羅威周二（30 日）表示，在賓州造勢活動當天，美國共和黨總統候選人川普的維安人員和狙擊小組不知道槍手躲在附近建築物的屋頂上，直到川普遭槍擊，才驚覺有槍手。

據《法新社》報導，根據美國聯邦調查局（FBI）官員的說法，7 月 13 日川普於賓州巴特勒造勢活動遇襲前約 90 分鐘，當地執法部門把槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）列為「可疑人士」。

自川普遇刺以來，各界不斷質疑特勤局過了多久才注意到有槍手在建築物屋頂上。

羅威在聯邦參議院數個委員會聯合舉辦的聽證會上說道：「據我所知，特勤局反狙擊小組和川普維安人員，都不知道建築物屋頂上有一名持槍男子。」

他說：「我們當時唯一知道的是，地方官員正在（現場）3 點鐘方向處理一些問題，在川普的右手邊，子彈就是從那裡射過來。沒收到屋頂上有一名男子或有男子持槍的消息。」

被問及為何允許川普上台時，羅威表示，克魯克斯並未被認定為「威脅」，只是被列為「可疑人士」。

他說：「除了可疑人士之外，我們沒有收到任何其他消息，懷疑還沒有上升到威脅或傷害就在眼前的程度。」