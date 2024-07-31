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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Element Solutions IncESI-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Element Solutions Inc(ESI-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值34元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Element Solutions Inc評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Element Solutions Inc今(31日)收盤價為26.1元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ESI市場預估目標價

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Element Solutions Inc26.1-3.05%

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