〈貴金屬盤後〉美元上漲 黃金回落 市場等待Fed動向

鉅亨網編譯許家華 2024-07-30 07:21

黃金價格周一 (29 日)回落，係因市場期待本周聯準會 (Fed) 決議，美元上漲而使金價承壓。

現貨黃金下跌 0.1% 至每盎司 2382.40 美元。

8 月交割的黃金期貨價格下跌不到 0.1%，至每盎司 2379.9 美元。

Marex 分析師 Edward Meir 指出，美元走強之際，中國數據又顯示當地黃金消費量下降，因此是很大的負面衝擊。

美元兌其他貨幣上漲約 0.3%，達到 2 周多高點，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

中國是全球最大的黃金消費國，由於黃金首飾需求下降，今年上半年中國黃金消費量下降 5.6%，但金條和金幣的購買量卻激增。

市場押注聯準會 (Fed) 將在周三的政策會議上為 9 月降息奠定基礎。

Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，如果 Fed 持鴿派立場，市場可能會升級至預期年底前降息 3 次。

根據世界黃金協會 (WGC) 的數據，黃金 ETF 上周淨流入 9.8 噸。黃金 ETF 7 月淨流入量將創下連續 3 個月達 39 頓的紀錄。

根據 WGC，第二大黃金消費國印度的珠寶、金條和金幣需求可能會在今年下半年增加 50 噸，因為上周印度將黃金進口關稅調降至 11 年來最低點。

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