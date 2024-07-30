盤後速報 - 雃博(4106)次交易(31)日除息0.8元，參考價27.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
雃博(4106-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為27.2元，相較今日收盤價28.00元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|28.00
|0.8
|2.86%
|0.0
|2023/08/01
|30.9
|0.85
|2.75%
|0.0
|2022/08/02
|25.85
|0.55
|2.13%
|0.0
|2021/09/14
|30.35
|0.55
|1.81%
|0.0
|2020/07/30
|32.05
|0.45
|1.4%
|0.0
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