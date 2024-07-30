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鉅亨速報

盤後速報 - 雃博(4106)次交易(31)日除息0.8元，參考價27.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

雃博(4106-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為27.2元，相較今日收盤價28.00元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 28.00 0.8 2.86% 0.0
2023/08/01 30.9 0.85 2.75% 0.0
2022/08/02 25.85 0.55 2.13% 0.0
2021/09/14 30.35 0.55 1.81% 0.0
2020/07/30 32.05 0.45 1.4% 0.0

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