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鉅亨速報

盤後速報 - 福懋(1434)次交易(31)日除息0.5元，參考價22.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

福懋(1434-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為22.2元，相較今日收盤價22.70元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 22.70 0.5 2.2% 0.0
2023/07/18 27.7 1.5 5.42% 0.0
2022/07/26 26.5 1.0 3.77% 0.0
2021/08/03 32.4 1.0 3.09% 0.0
2020/07/13 36.25 2.5 6.9% 0.0

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