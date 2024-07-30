盤後速報 - 福懋(1434)次交易(31)日除息0.5元，參考價22.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
福懋(1434-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為22.2元，相較今日收盤價22.70元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|22.70
|0.5
|2.2%
|0.0
|2023/07/18
|27.7
|1.5
|5.42%
|0.0
|2022/07/26
|26.5
|1.0
|3.77%
|0.0
|2021/08/03
|32.4
|1.0
|3.09%
|0.0
|2020/07/13
|36.25
|2.5
|6.9%
|0.0
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