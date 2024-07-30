盤後速報 - 台新金(2887)下週(8月6日)除權息1元，預估參考價18.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
台新金(2887-TW)下週(8月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利0.4元，合計股利1元。
以今日(7月30日)收盤價20.20元計算，預估參考價為18.85元，權息值合計為1.35元，股息殖利率2.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
台新金(2887-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲4.08%，集中市場加權指數下跌0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|20.20
|0.6
|2.97%
|0.4
|2023/07/26
|19.3
|0.51
|2.64%
|0.42000000000000004
|2022/08/24
|17.35
|0.605
|3.49%
|0.495
|2021/09/07
|19.35
|0.5552
|2.87%
|0.4543
|2020/08/11
|13.85
|0.5655
|4.08%
|0.2313
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