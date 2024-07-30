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鉅亨速報

盤後速報 - 台新金(2887)下週(8月6日)除權息1元，預估參考價18.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

台新金(2887-TW)下週(8月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利0.4元，合計股利1元。

以今日(7月30日)收盤價20.20元計算，預估參考價為18.85元，權息值合計為1.35元，股息殖利率2.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

台新金(2887-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲4.08%，集中市場加權指數下跌0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 20.20 0.6 2.97% 0.4
2023/07/26 19.3 0.51 2.64% 0.42000000000000004
2022/08/24 17.35 0.605 3.49% 0.495
2021/09/07 19.35 0.5552 2.87% 0.4543
2020/08/11 13.85 0.5655 4.08% 0.2313

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