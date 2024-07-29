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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、華航 (2610-TW)、中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)

5. 外資當日 (26) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、台新金 (2887-TW)、開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)
 

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中信金35.6-0.70%
國泰金61.50.00%
元大金32.05-2.88%
開發金15.80.00%
新光金10.7-0.93%
台新金20.050.25%
華航22.750.89%
群創15.553.32%
復華富時不動產9.99-2.54%
元大台灣50反13.512.93%
新光投等債15+34.86-0.91%

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