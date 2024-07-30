原來看懂大盤反攻，「它」是唯一關鍵訊號

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:39

昨天 (29 日) 台北股市加權指數出現了，但成交量仍顯不足。根據歷史經驗，大盤在跌破季均線後，通常會有兩種走勢：一種是快速收復至十日均線，另一種是延續跌勢。本週大盤如能快速收復十日均線，則近期的修正可能已經結束，有望再度挑戰新高；反之，若未能快速收復，可能會在 22000 點上下約 500 點震盪。



今日 (30 日) 台股市場則一開盤迎來 24 家公司進行除權息，這一事件導致指數下跌，進一步引發了市場的融資恐慌，造成大量賣壓湧現。但是，大華國際證券投顧分析師張志誠以他的經驗指出，加權指數的融資維持率在昨日已經跌至 159.8%，過往統計顯示，當大盤融資維持率跌破 159% 時，市場通常會醞釀強勁的反彈機會。故台北股市若歷經融資餘額連續兩日的減肥是台股能否本周快速攻上 10 日均線的關鍵判斷準則。

本週內台股站上 10 日均線綜合上面推論，對於台股投資的後續策略至關重要。因此若未能達成此目標，張志誠分析師建議投資者可將目光轉向低本益比的海運股，以及具備潛力的特斯拉（TSLA-US）機器人相關個股作為本週的投資方向。海運股例如陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW) 在第二季營收各自都年成長 50% 與 55.98% 的前提下，第二季財報的呈現將會是短期重要利多，此外雖然目前紅海因素未決，然而已經回檔約三周的 SCFI 指數回檔的幅度相對前一波的上漲而言並不大，預期 7、8 月的海運報價還是維持在相對有好獲利的點位，這也是兩家較低價海運股經過回檔一波後，具備的補漲條件。

特斯拉方面，若股價能夠回補 245.63 美元的缺口，則有望重返多頭強勢，成為市場焦點。與特斯拉相關的受惠股，如和大（1536-TW）及盟立（2464-TW）建議投資者密切關注成交量放大的時機，以抓住潛在投資機會。

昨日融資減少幅度較大的個股包括矽統（2363-TW）（-23166 張）、一詮（2486-TW）（-2942 張）、台積電（2330-TW）（-2411 張），這些個股投資者也列為短期內的跌深股資金有望換手的觀察重點。此外，股價本波波段幾乎半年新低的跌深股要注意有反彈的機會，如緯穎（6669-TW）、奇鋐（3017-TW）、兆利（3548-TW）及雙鴻（3324-TW），只不過短線操作或是持有相關個股的投資人，張志誠分析師建議從今天起就需注意上檔反彈後的壓力調整賣出點位。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

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