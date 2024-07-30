逾45%報喜！陸A股公司發佈半年報寧德時代淨利居首 至少21家成長十倍

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 14:20

中國 A 股上市公司近日密集公布今年上半年財報，藥明康德 (02359-HK)(603259-CN) 與海大集團 (002311-CN)等知名上市公司周一 (29 日) 晚間陸續公布半年報。根據不完全統計，A 股市場迄今共 50 家上市公司發布半年報。

從淨利規模來看，寧德時代今年上半年歸母淨利年增 10.37% 至人民幣 228.65 億元，暫居首位並大幅領先其他公司，但相較於前幾年翻倍式的成長，寧德時代今年成長率明顯放緩。

此外，寧德時代上半年實現營業收入 1,667.67 億元，年減了 11.88%，出現「增利不增收」的情況。這已經是寧德時代第三季營收出現年比下滑，在 2023 年第四季和 2024 年一季度，寧德時代的營收成長率分別為 - 10.16% 和 - 10.41%。

藥明康德的淨利排名則居次，今年上半年歸母淨利年減 20.2% 至人民幣 42.4 億元，營收年減 8.64% 至 172.41 億元左右，年減 8.64%。值得注意的是，這是近五年來半年度淨利首見下滑，同時也是上市以來首次出現半年度營收下滑。

海大集團和衛星化學 (002648-CN) 上半年淨利也在 20 億人民幣以上，西部礦業、梅花生物、遠興能源、人福醫藥等 4 檔上淨利也在 10 億人民幣以上。

淨利成長幅度方面，蔚藍鋰芯跟樂鑫科技領先其他上市公司，今年上半年歸母淨利年增至少一倍，航亞科技、海大集團、海通發展、中貝通訊、移為通訊等多股淨利增幅也在 50% 以上。

截至周一，還有 1694 家公司公佈今年上半年的業績預告，預期成長的公司有 576 家、獲利有 201 家，合計報喜公司比例為 45.87%。

以預期淨利增幅中位數進行統計，共有 427 家公司上半年淨利增逾 100%，增幅在 50% 到 100% 之間的有 298 家。具體來看，安麗股份、愛麗家居等 21 檔個股淨利年增幅度超過 10 倍。

安麗預估今年上半年淨利介於 8800 萬至 9800 萬人民幣，淨利變動 9348.14% 至 10421.8%，愛麗家居則預估淨利為 7125 萬人民幣，年增幅度平均 8393.8%。五洲特紙排第三，預估今年上半年淨利中位數為 2.3 億人民幣，年增率 1993.67%。

此外，日久光電、安迪蘇、金力泰等公司也預估上半年歸母淨利中位數年增幅在 15 倍以上。