〈陸港盤後〉中共喊要擴大內需 市場未領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-30 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（30 日）收盤同步走低，中共宣示要以提振消費為重點，擴大國內需求，要提振投資人信心，但市場並未領情。

滬指周二收盤跌 0.43% 報 2,879.3 點，深證成指跌 0.54% 報 8,468.58 點，創業板指跌 0.29% 報 1,630.95 點。兩市成交額合計人民幣 5,995 億元。

房地產、半導體、農業、零售、醫藥、釀酒、券商等類股上漲，電力、煤炭、銀行等族群下跌。

香港恒生指數周二收盤跌 1.37%，報 1,7002.91 點，恒生科技指數大跌 1.52%，報 3,414.04 點。

據《新華社》報導，中共中央政治局周二召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。中共中央總書記習近平主持會議。

中共坦言，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。

因此，中共表示，要及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。

中共說，要以提振消費為重點，擴大國內需求，經濟政策的著力點，要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。

中共指出，要落實促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住宅，進一步做好保交屋工作，加快構建房地產發展新模式。

此外，中共說，要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資人的信心，提升資本市場的內在穩定性。

據《彭博》報導，法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）表示，中共中央政治局承諾要振興雙軌經濟中較弱的一面，這是個好的轉變，問題是缺乏細節。

她說，政策制定者可能還是會把將重心放在更好地提供服務，以提高

消費者的需求上，政府官員似乎並沒有考慮一些非常規措施。

保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）則指出，中國政府意識到內需疲弱的問題，並計劃擬定一些措施。