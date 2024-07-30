〈焦點股〉華城除權息失靈後止跌 逆勢強漲半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-30 10:35

重電廠華城 (1519-TW) 上周五 (26 日) 除權息慘跌重摔，失守 800 元大關，昨 (29) 日股價持續下探，不過今 (30) 日早盤無懼大盤跌逾 200 點，華城反彈漲逾半根停板，最高漲至 774 元，不過隨後漲幅收斂，仍呈現貼息狀態。

華城今天早盤以 715 元開高走高，盤中一度漲逾半根停板，盤中最高來到 774 元，漲幅 7.59%，不過隨後漲幅收斂，截至上午 10 點 02 分，股價暫報 740 元，漲幅 4.08%，開盤一小時成交量超過 3000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，上周三大法人合計賣超 1006 張，昨天轉為買方，買超 154 張。

雖然華城仍然呈現貼息，但去年財報表現亮眼，稅後純益、營收皆繳出好成績，優於 2022 年的表現。6 月營收 19.26 億元，月增 53.74%，年增 37.26%，累計今年上年營收 76.83 億元，年增 65.47%，單月、上半年營收雙雙創歷史同期新高。