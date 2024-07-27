〈熱門股〉華城被颱風尾掃到 成台股團滅重災戶 除權息缺口達80元

重電廠華城 ( 1519-TW ) 原訂本周四 (25 日) 除權息，不過受到凱米颱風影響，延至周五 (26 日)，卻遭遇台股大盤大幅修正，連帶影響華城股價表現，周五跌逾半根平板，呈現貼權息，本周跌幅近 2 成，日 K 線出現長達 80 元的除權息缺口 。

華城董事會決議配發每股現金股利 6 元，股票股利 1 元，合計股利 7 元，除權息參考價為 849 元。不過周五遭台股大盤指數重摔拖累，華城一度觸及跌停價 765 元，終場跌逾 8%，呈現貼權貼息，本周跌幅 19.02%。

不過華城去年財報亮眼，包含現金股利金額、獲利以及營收皆優於 2022 年。6 月營收同樣繳出好成績，達 19.26 億元，月增 53.74%，年增 37.26%，累計今年上年營收 76.83 億元，年增 65.47%，單月、上半年營收雙雙創歷史同期新高。

華城總經理許逸德先前提到，接單速度沒有趨緩，樂觀看外銷市場，法人也預估，將帶動華城今年毛利、獲利成長。另外，華城為因應變壓器需求暢旺，並提高產能及競爭力，斥資 8.8 億興建觀音三場，預計明年第一季完工、第二季開始投產。