〈貴金屬盤後〉PCE強化9月降息希望 美公債殖利率下降 金價漲1%
鉅亨網編譯許家華 2024-07-27 06:42
黃金價格周五 (26 日) 上漲 1%。在數據顯示美國 6 月物價小漲後，聯準會 9 月降息更樂觀，美國公債殖利率因而下降，激勵金價。
然而，黃金期貨價格連續第二周走跌，係因金價上周創歷史新高後，受到風險資產大幅下跌的拖累。
Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，周五公布的美國數據介於「好壞參半至疲軟」之間，顯示通膨壓力和經濟活動正在減弱，為聯準會 (Fed) 今年降息兩次之舉鋪路。
美國商務部經濟分析局表示，個人消費支出 (PCE) 物價指數繼 5 月持平後，6 月微升 0.1%，顯示 Fed 抗擊通膨已有新進展，讓市場更加預期 Fed 下周會議將暗示 9 月啟動降息。
數據公佈後，基準 10 年期美國公債殖利率跌至一周低點。
同時，隨著第二大消費國印度本周出大幅調降其黃金和白銀的進口關稅，提振該國實體需求，印度的黃金溢價本周也躍升至十年來的最高水準。
Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示：「印度或中國的任何成長通常會對整體需求產生外部影響。印度調降關稅的舉措只會對需求產生正面效應 」
其他貴金屬交易
- 如何參與大宗商品市場？小資族投資新選擇！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美股走疲 投資人趁黃金大漲後套現 金價觸及2周低點
- 〈貴金屬盤後〉美股走疲 投資人趁黃金大漲後套現 金價觸及2周低點
- 白銀重跌5%至11周低點 投資者擔憂全球經濟放緩
- 〈貴金屬盤後〉美元走疲 市場聚焦美經濟數據 黃金上漲
鉅亨號貼文看更多
下一篇