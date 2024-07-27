〈貴金屬盤後〉PCE強化9月降息希望 美公債殖利率下降 金價漲1%

鉅亨網編譯許家華 2024-07-27 06:42

黃金價格周五 (26 日) 上漲 1%。在數據顯示美國 6 月物價小漲後，聯準會 9 月降息更樂觀，美國公債殖利率因而下降，激勵金價。

現貨黃金上漲 1% 至每盎司 2388.05 美元，自周四觸及的 7 月 9 日以來的最低點反彈上升。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.2%，收每盎司 2381 美元。據道瓊市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格本周下跌近 0.8%。7 月 17 日創每盎司 2488.40 美元的盤中新高紀錄。

Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，周五公布的美國數據介於「好壞參半至疲軟」之間，顯示通膨壓力和經濟活動正在減弱，為聯準會 (Fed) 今年降息兩次之舉鋪路。

美國商務部經濟分析局表示，個人消費支出 (PCE) 物價指數繼 5 月持平後，6 月微升 0.1%，顯示 Fed 抗擊通膨已有新進展，讓市場更加預期 Fed 下周會議將暗示 9 月啟動降息。

由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，從而提升黃金對投資人的吸引力。

數據公佈後，基準 10 年期美國公債殖利率跌至一周低點。

同時，隨著第二大消費國印度本周出大幅調降其黃金和白銀的進口關稅，提振該國實體需求，印度的黃金溢價本周也躍升至十年來的最高水準。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示：「印度或中國的任何成長通常會對整體需求產生外部影響。印度調降關稅的舉措只會對需求產生正面效應 」

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