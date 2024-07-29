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鉅亨速報

盤後速報 - 海華(3694)下週(8月5日)除息1元，預估參考價41.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

海華(3694-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月29日)收盤價42.75元計算，預估參考價為41.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

海華(3694-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。近5日股價下跌2.87%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 42.75 1.00028 2.34% 0.0
2011/08/18 36.25 1.5 4.14% 0.0
2010/09/15 80.5 1.5 1.86% 1.0

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海華42.75-2.84%

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