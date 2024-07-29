盤後速報 - 海華(3694)下週(8月5日)除息1元，預估參考價41.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
海華(3694-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月29日)收盤價42.75元計算，預估參考價為41.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
海華(3694-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。近5日股價下跌2.87%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|42.75
|1.00028
|2.34%
|0.0
|2011/08/18
|36.25
|1.5
|4.14%
|0.0
|2010/09/15
|80.5
|1.5
|1.86%
|1.0
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