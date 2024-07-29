search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 鼎天(3306)下週(8月5日)除息1.3元，預估參考價53.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

鼎天(3306-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(7月29日)收盤價54.80元計算，預估參考價為53.5元，息值合計為1.3元，股息殖利率2.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

鼎天(3306-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統(GPS)主機板。GPS資訊應用產品(CF-GPS.G-MOUSE)。近5日股價下跌5.33%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 54.80 1.3 2.37% 0.0
2023/08/03 47.55 0.5 1.05% 0.0
2022/08/04 24.95 0.8 3.21% 0.0
2021/09/02 27.55 0.5 1.81% 0.0
2020/07/29 18.85 0.7 3.71% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22164.490.20%
鼎天54.8-3.52%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭吞噬

偏弱
鼎天

78.26%

勝率

#下降三法

偏弱
鼎天

78.26%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty