盤後速報 - 鼎天(3306)下週(8月5日)除息1.3元，預估參考價53.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
鼎天(3306-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(7月29日)收盤價54.80元計算，預估參考價為53.5元，息值合計為1.3元，股息殖利率2.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
鼎天(3306-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統(GPS)主機板。GPS資訊應用產品(CF-GPS.G-MOUSE)。近5日股價下跌5.33%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|54.80
|1.3
|2.37%
|0.0
|2023/08/03
|47.55
|0.5
|1.05%
|0.0
|2022/08/04
|24.95
|0.8
|3.21%
|0.0
|2021/09/02
|27.55
|0.5
|1.81%
|0.0
|2020/07/29
|18.85
|0.7
|3.71%
|0.0
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