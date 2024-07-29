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鉅亨速報

盤後速報 - 美時(1795)下週(8月5日)除息4.65元，預估參考價274.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

美時(1795-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.65元。

以今日(7月29日)收盤價279.50元計算，預估參考價為274.85元，息值合計為4.65元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

美時(1795-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造、零售。近5日股價上漲0.53%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 279.50 4.64745 1.66% 0.0
2023/07/05 297.0 3.45992 1.16% 0.0
2022/08/04 133.5 1.9312 1.45% 0.0
2021/07/07 107.0 0.35 0.33% 0.0
2011/09/27 26.1 0.3 1.15% 0.0

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美時279.5-1.76%

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