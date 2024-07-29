盤後速報 - 美時(1795)下週(8月5日)除息4.65元，預估參考價274.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
美時(1795-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.65元。
以今日(7月29日)收盤價279.50元計算，預估參考價為274.85元，息值合計為4.65元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
美時(1795-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造、零售。近5日股價上漲0.53%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|279.50
|4.64745
|1.66%
|0.0
|2023/07/05
|297.0
|3.45992
|1.16%
|0.0
|2022/08/04
|133.5
|1.9312
|1.45%
|0.0
|2021/07/07
|107.0
|0.35
|0.33%
|0.0
|2011/09/27
|26.1
|0.3
|1.15%
|0.0
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