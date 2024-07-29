盤後速報 - 聯華食(1231)下週(8月5日)除權息2.6元，預估參考價107.18元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
聯華食(1231-TW)下週(8月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.6元，股票股利1元，合計股利2.6元。
以今日(7月29日)收盤價119.50元計算，預估參考價為107.18元，權息值合計為12.32元，股息殖利率1.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯華食(1231-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品。近5日股價上漲6.7%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|119.50
|1.6
|1.34%
|1.0
|2023/07/13
|99.8
|1.6
|1.6%
|1.0
|2022/07/04
|87.4
|1.5
|1.72%
|1.1
|2021/08/20
|73.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2021/08/02
|75.1
|1.6
|2.13%
|0.0
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