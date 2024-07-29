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鉅亨速報

盤後速報 - 聯華食(1231)下週(8月5日)除權息2.6元，預估參考價107.18元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

聯華食(1231-TW)下週(8月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.6元，股票股利1元，合計股利2.6元。

以今日(7月29日)收盤價119.50元計算，預估參考價為107.18元，權息值合計為12.32元，股息殖利率1.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯華食(1231-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品。近5日股價上漲6.7%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 119.50 1.6 1.34% 1.0
2023/07/13 99.8 1.6 1.6% 1.0
2022/07/04 87.4 1.5 1.72% 1.1
2021/08/20 73.0 0.0 0.0% 1.0
2021/08/02 75.1 1.6 2.13% 0.0

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